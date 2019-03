Comment le cactus survit-il dans le désert ?

Sa peau cireuse permet en effet de retenir l'humidité, ses épines permettent à l'eau de ruisseler jusqu'à ses racines et son corps flexible peut s'élargir pour accueillir une plus grande quantité d'eau lors des rares périodes de pluies. Ses épines lui permettent aussi de se protéger des prédateurs assoiffés.

Actif la nuit

Mais pour survivre dans le désert, le cactus doit faire face à une autre complication : la photosynthèse. Dans la journée, les plantes captent du CO2 grâce à des pores, les stomates, puis le transforment en glucides grâce à l'énergie lumineuse du soleil.

Problème : dans le désert, la chaleur est telle que l'ouverture des pores en pleine journée provoquerait l'évaporation d'une partie de l'eau que le cactus a captée. Pour contrecarrer ce problème, le cactus attend la nuit et ses températures plus fraiches pour ouvrir ses pores et capter le CO2. La plante attend ensuite le lever du soleil pour le transformer en glucides.