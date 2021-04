Comment faire un maquillage de Spiderman en 5 secondes ?

Que cela soit en papillon, en tigre, en lion ou en Spiderman, on a tous un jour été maquillé lors d’une fancy-fair. Mais parfois les parents aussi sont amenés à devoir maquiller leurs enfants et ils n’ont pas toujours envie ou ils ne sont pas aussi doués car il faut beaucoup de patience et de talent pour arriver à un bon résultat.

Alors laissons faire les professionnels : cet homme russe a trouvé la technique et réalise des maquillages assez surprenant en un tour de main et en quelques secondes. Nous précisons c’est un sketch et que ces enfants étaient consentants pour tourner une caméra cachée de la télévision Russe. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile. Comme quoi une surprise peut en cacher une autre.

►►► A lire aussi : déstabilisé par le contrepoids de son cartable, cet étudiant réalise une roulade en pleine rue

Regardez plutôt.