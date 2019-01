Comment donner du peps à ses plantes d'intérieur

Il est vrai qu’il n’est pas toujours si facile de réussir l’écosystème pour nos plantes d’intérieur. Souvent un problème d’exposition, aussi les pots de nos fleurs et plantes perdent vite leurs fondamentaux qui leurs donnent force et vigueur. Sans compter les divers parasites qui profitent de la clémence d’un intérieur pour venir élire domicile dans nos précieuses. Voici quelques astuces pour redonner vigueur aux plantes par le biais d’engrais naturels, tout proche de la cuisine, cela tombe bien. Ainsi que d’insecticides naturels pour traiter nos plantes d’intérieur.

Fortifier les plantes naturellement

– Laissez une bouteille d’eau gazeuse s’éventer, une fois vidée de tout son gaz, celle-ci à une teneur forte en magnésium et un pH bas. L’idéal pour vos plantes d’intérieur. Arrosez vos plantes avec cette eau qui les fortifiera et les nourrira en une seule fois.

– Vous pouvez aussi mélanger à leur terre de petits morceaux de coquilles d’œufs pilées. C’est un excellent engrais naturel ! Vous pourrez aussi les arroser avec l’eau de cuisson des œufs durs, elles n’en seront que plus vigoureuses.

– En hiver, les feuilles des plantes ont tendance à jaunir à cause du manque de lumière. Pour empêcher ce phénomène, déposez un mélange à parts égales de marc de café et de sucre en poudre aux pieds des plantes. Arrosez de manière à ce que la terre soit constamment humide.

– Vos plantes d’intérieur font grise mine, pourtant vous les arrosez convenablement. Vous pourrez leur donner un coup de fouet en ajoutant un peu de cendres de cigarette ou de bois à votre eau d’arrosage. Vous obtiendrez des plantes pimpantes.

– Un autre excellent engrais naturel est la peau de banane, en particulier pour les rosiers. Enterrer une peau de banane près de chaque plant.

– Une eau d’arrosage fortifiée est l’eau qui sert à laver vos légumes (bios) et l’eau de cuisson ou de vapeur.

Lustrage écolo pour plantes d’intérieur...

Pour avoir des plantes avec des feuilles bien brillantes, débarrassées de leur poussière, lustrez leurs feuilles avec l’intérieur d’une peau de banane. Au besoin, passez ensuite un mouchoir pour ôter le dépôt blanc.

Un insecticide naturel pour vos plantes...

De petites bêtes sont venues passer l’hiver dans vos plantes, vaporisez la potion suivante sur et sous les feuilles :

– Faites frémir 50 cl d’eau additionnée de 3 cuillères à soupe de savon noir liquide

– Dès que cela frémit, jetez dans un bocal 1/4 de paquet de tabac à pipe ou à rouler et versez l’eau dessus.

– Après 12 heures, Filtrez et mélangez la solution sans trop remuer (car le savon fait mousser)

– Vaporisez sur les 2 côtés des feuilles et au pied de la plante (Solution interdite aux plantes à feuilles duveteuses).

Voilà vos plantes d'intérieur requinquées ... A vous maintenant de vous chouchouter et de profiter pleinement de ce bel environnement verdoyant.