"Comment dire à un enfant qu’il n’aura pas la même collation que les autres" : Sara et Ophélie émues par les paroles de Sylvie

Son combat au quotidien est de faire en sorte que ses enfants – son plus jeune de 3 ans, ses frères et sœurs – ne manquent de rien. Un exemple ? Les collations. Sylvie en donne 16 par jour. Mais cette année l’école du petit a lancé un nouveau projet pour des collations saines. Collations payantes.

“On doit payer 10 euros pour des collations. Vendredi il est revenu avec un mot dans son cartable, si je ne payais pas lundi la collation il ne l’aurait plus . Comment dire à un enfant qu’il n’aura pas la même que les autres” nous confie-t-elle.

Sylvie ne peut pas se permettre de donner 10 euros en plus pour l’école, cette situation est difficile pour elle : “je suis triste, je me dis que c’est pas juste”. Elle n’hésite pas à trouver un moyen pour que son enfant de 3 ans ne se sent pas différent des autres :

Je dois vendre quelque chose de chez moi pour payer la collation de mon fils.

Ophélie et Sara sont très émues à l'écoute de ce témoignage.