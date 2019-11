Comment devenir une fée du logis au naturel ?

Dans le contexte actuel où le climat est au centre de toutes les préoccupations, le "zéro déchet" a la cote. Ce mouvement qui ambitionne de réduire considérablement (pour ne pas dire presque totalement) notre production de déchets rencontre de plus en plus d’adeptes qui, parfois, changent complètement de mode de vie du jour au lendemain. C’est le cas de Cyrielle Charlez , qui nous raconte son expérience.

Le chiffon microfibre , aussi, peut se trouver très facilement et permet de nettoyer tout type de surface sans avoir à utiliser de produit additionnel. Mais on peut également fabriquer soi-même son

Le bicarbonate de soude possède de multiples propriétés qui ne sont plus à démontrer et son utilisation est très large

Comment fabriquer ses produits d'entretien naturels ?

On l’a dit, les produits écologiques permettent de nettoyer sa maison du sol au plafond en passant par les vêtements, tout aussi bien que les produits du commerce avec en sus la conscience tranquille de ne pas polluer l’environnement et préserver sa santé.

Si la plupart des produits utilisés seuls peuvent tout aussi bien être efficaces, c’est souvent en les mélangeant qu’on parvient à faire des merveilles. L’avantage est que lorsque l’on s’y met, on peut en créer en grandes quantités et ainsi être tranquille pour longtemps sans avoir besoin, n’y d’acheter les produits, ni de les préparer.

Les deux produits à faire en premier sont, d'une part, le produit muti usages et d'autre part, la lessive au savon de marseille.

Pour réaliser le produit multi usages, il faut simplement 1/3 de vinaigre et 2/3 d’eau. On peut rajouter de l’huile essentielle ou des épluchures de peau d’agrumes si on veut aromatiser mais le vinaigre pur fait l’affaire, verser dans un vaporisateur et ça se conserve pendant des mois sans soucis. On peut le faire en version 3 L, 5 L...

Pour la lessive au savon de marseille, il suffit de mélanger du savon de marseille, du bicarbonate de soude et des cristaux de soude.