Comment compenser votre empreinte carbone quand vous prenez l'avion ?

En rentrant, nous sommes tombées par hasard sur le site belge Greentripper qui nous permet de compenser ce petit craquage écologique : on calcule la quantité de gaz à effet de serre émis pendant notre vol et on neutralise les mauvais effets sur le climat. Comment ? En versant une petite somme (équivalente au nombre de kg de CO2 dépensés) à une ou deux associations.Très simple d’utilisation : vous indiquez votre aéroport de départ et d’arrivée (attention, il faut parfois mettre le nom de l’aéroport en anglais ou dans la langue nationale).

Le site vous présente ensuite le nombre de kg de CO² que vous avez dépensé pour votre trajet et ce que cela représente par rapport à une utilisation annuelle de voiture ou encore le budget annuel d’émissions par personne pour limiter le réchauffement à 2°C. Pour vous donner une idée, nous avons dépensé environ 322 kg pour notre vol (A-R) à Majorque