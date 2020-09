Le foie est le plus gros organe abdominal et fait partie de l'appareil digestif sécrétant la bile et remplissant de nombreuses fonctions vitales. Le sang de la veine porte parvient au foie chargé de très nombreuses substances issues de la digestion ou de l'activité des organes du système digestif. Ces molécules sont absorbées par les cellules du foie qui sont dotées d'enzymes spécifiques et permettent leur transformation chimique. Ces modifications effectuées par le foie sont vitales pour l'organisme. En raison de notre course perpétuelle et effrénée contre la montre, nous négligeons trop souvent notre "bonne santé", notre alimentation. A tort ! Le foie en porte les conséquences et tente de réparer nos excès et négligences, mais dans les limites du possible. Adopter une alimentation saine est essentiel, on le sait mais c'est aussi vital ! Il est bon de le rappeler parfois à notre bon entendement.

Quel est le rôle du foie ? Comment chouchouter son foie, cet organe vital! - © SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT - Getty Images/Science Photo Libra L’une des fonctions du foie concerne la digestion et la production d’enzymes digestives. Mais il aide aussi à contrôler le métabolisme et collabore avec le système immunitaire pour combattre les cellules et substances nocives qui menacent l’organisme. Ainsi, le foie reçoit les produits de la putréfaction qui a lieu dans le côlon. Il s’agit de molécules qui proviennent de la dégradation des protéines : substances ammoniaquées toxiques. Son rôle consiste alors à les rendre non toxiques en modifiant la structure. Quand ces substances arrivent en abondance, le foie se fatigue. C’est aussi ici que se retrouvent toutes les substances chimiques indésirables : pesticides, herbicides, conservateurs, stabilisants… (sources : lestutosdeloic.com) Pour résumer, voici les rôles du foie : détoxification des déchets du métabolisme

des déchets du métabolisme synthèse et excrétion de la bile

de la bile défense antivirale

antivirale métabolisme du glucose

du glucose biosynthèse des protéines plasmatiques

10 aliments qui nettoient le foie temporary-20200923115133 - © Robert Daly - Getty Images temporary-20200923115133 - © Joff Lee - Getty Images temporary-20200923115133 - © skaman306 - Getty Images Joindre l'utile à l'agréable Il suffit de peu de choses pour aider son foie à remplir son rôle de la meilleure des façons qui soit. Inviter certains aliments dans nos assiettes est plus que bénéfique d'autant que ces ingrédients sont facilement intégrables dans nos menus. Voici pour l'essentiel, 10 aliments qui favorisent la bonne fonctionalité du foie : L'ail L’ail est riche en allicine et en sélénium, deux substances qui sont très efficaces pour nettoyer le foie. Consommer de l’ail permet d’activer les enzymes présentes dans le foie et ainsi favoriser l’élimination des toxines de notre organisme. La betterave Des études ont démontré que la betterave permet de lutter contre l’apparition de certains cancers (foie, poumon et peau) grâce notamment à la bétacyanine, le pigment qui lui confère sa couleur rouge. Celle-ci permet de stimuler le foie et d’assurer son bon fonctionnement. L’avocat L’avocat possède un pouvoir purifiant et détoxifiant. Ils aident l’organisme à fournir le glutathion, une substance antioxydante qui est indispensable dans le processus d’élimination des toxines par le foie. Les crucifères Outre leur richesse en minéraux et vitamines, les fruits de la famille des crucifères (chou-fleur, chou de Bruxelles, brocolis, etc...) permettent de stimuler la digestion, ce qui allège le travail du foie et réduit le stockage des toxines. Le radis noir Le radis noir est un puissant détoxifiant du foie. Il contribue à drainer le foie et il favorise la production de bile, permettant une meilleure élimination des toxines. Le curcuma Le curcuma est une épice qui possède un fort pouvoir détoxifiant. Il favorise la production de bile et nettoie le foie. La curcumine, principal constituant du curcuma, favorise la réparation des tissus endommagés du foie. En Inde, le curcuma est traditionnellement employé pour protéger le foie. Le romarin Le romarin est réputé pour ses vertus digestives et détoxifiantes. Il permet de stimuler la sécrétion de bile et facilite ainsi la digestion. En phytothérapie, on utilise le romarin pour traiter les troubles hépatiques et gastro-intestinaux. L’idéal est de le consommer en infusion : pour cela, infusez 2 g de romarin dans 15 cl d’eau bouillante pendant 10 minutes et consommez 1 à 2 tasses par jour. Le pamplemousse Boire un verre de jus de pamplemousse contribue à activer les enzymes détoxifiantes présentes dans le foie et ainsi éliminer les substances néfastes pour notre organisme. Attention toutefois aux interactions entre le pamplemousse et certains médicaments. Le citron Le citron est un diurétique naturel. Il favorise donc l’élimination des impuretés présentes dans notre organisme. Boire du jus de citron permet d’augmenter la quantité d’urine dans notre corps et donc d’éliminer les toxines plus rapidement. De plus, l’acide citrique du citron permet de stimuler et de détoxifier le foie. Les noix Les noix sont riches en glutathion et en oméga-3 qui aident le foie à se débarrasser de l’ammoniaque, une substance responsable de certaines maladies. Elles favorisent également l’oxygénation du sang. https://www.lasantedanslassiette.com/au-menu/articles/aliments-foie.html

Recette de jus detox Comment chouchouter son foie, cet organe vital ! - © fcafotodigital - Getty Images Pour varier les plaisirs mais aussi parce que certains préféreront opter pour l'option jus détox, voici une recette qui boostera la detox de votre foie. Les ingrédients : 1 pomme verte

3-4 feuilles de bette à carde

Une poignée de feuilles de pissenlit

1 concombre (avec écorce)

1/4 de citron

1 petite betterave (au besoin) Préparation Lavez et découpez les fruits et légumes. Passez l'ensemble dans un extracteur de jus. Buvez tout le jus à petites gorgées dans la demie heure qui suit. A votre bonne santé !