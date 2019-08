Comment choisir la bonne plateforme immobilière ?

Le marché de l'immobilier se porte très bien. Les Belges ont été particulièrement actifs sur ce marché au premier semestre de cette année, selon la Fédération du Notariat. Notre pays n’avait encore jamais enregistré autant de transactions immobilières. C’était déjà cas lors du premier semestre et la tendance s’est confirmée au second semestre. Si l'on compare à la même période en 2018, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 7,5%, ce qui représente 6.400 transactions supplémentaires. Sur le premier semestre de l'année en cours, c'est même +7,7% par rapport à 2018.

Quel(s) site(s) choisir ?

Comment choisir la bonne plateforme immo ? - © Tous droits réservés

Le propriétaire qui souhaite que son annonce soit vue par un maximum de personnes aura probablement intérêt à la publier sur Immoweb. En effet, ce portail dépasse largement les autres en termes d’audience (malgré son aspect vieillissant). Tout le monde va sur Immoweb. Pour ne rater aucun acheteur, y publier une annonce est la meilleure manière de montrer son bien d'un coup à tout le monde et de faire jouer la concurrence.

D’ailleurs, c’est probablement cette omniprésence qui permet à cette plateforme de proposer les tarifs les plus élevés du marché (alors qu’il existe une offre gratuite d’une durée de 4 semaines chez Immovlan).

Ceci dit, cette plateforme a de plus en plus de cordes à son arc : elle s’est récemment alliée à Investr, une plateforme d’investissement immobilier, et s’est également lancée dans le crédit et l’assurance et dans le bail intégral en ligne.

De plus, une refonte totale du site est en cours. La nouvelle mouture sera disponible en janvier. En attendant, l'app donne déjà un avant-goût du futur site avec une expérience utilisateur de premier plan.