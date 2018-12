Comment apprendre à dire non paisiblement ?

Dire non paisiblement, c'est s'affirmer avec élégance. C'est s'autoriser à exprimer ses opinions, ses besoins et ce que vous ressentez sans anxiété excessive. Combien de non-dits, de faux oui, avez-vous exprimés alors que vous vouliez dire non ? Quelles sont vos principales difficultés à dire non paisiblement ? Devez-vous toujours passer par la colère ? Léo Geraci explique que le non est l'acte le plus sain et le plus respectueux envers soi et les autres. Savez-vous identifier et poser vos limites ?