Combattre la calvitie ? C'est possible avec l'impression 3D !

La science a peut-être trouvé la solution pour contrer la calvitie ! Selon le site Gentside, des scientifiques auraient mis au point une technique efficace grâce à l'impression 3D.

Avant de déterminer si cette technique est efficace et de voir en quoi elle consiste, la première question à se poser est la suivante : Pourquoi est-ce qu'on perd nos cheveux ? Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel au Docteur Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc : "Nous subissons des pertes au niveau de nos cheveux tout simplement parce que le follicule pileux qui fabrique le cheveu lui-même s'épuise à partir d'un certain temps, vieillit et finit par ne plus pouvoir fabriquer du cheveu. Et si nous les perdons, c'est essentiellement lié à une condition génétique. Nous sommes programmés, ce qui fait que chez certaines personnes et, finalement c'est classique, les cheveux finissent par tomber plus rapidement que chez d'autres. Ce n'est pas une question d'environnement, de nourriture ou de vitamines ou quoi que ce soit. C'est juste une question de génétique venant de son papa ou de sa maman. Il n'a pas été non plus scientifiquement prouvé que le stress, l'anxiété ou la fatigue soient à l'origine d'une perte de cheveux même si ces facteurs accentuent le phénomène. Les personnes stressées ne sont pas plus chauves que les personnes qui ne le sont pas".

Outre la génétique, d'autres facteurs doivent être pris en compte : "C'est la testostérone qui vieillit plus rapidement le cheveu, ça c'est indiscutable ! C'est ce qui explique le fait qu'il y a plus d'hommes chauves que de femmes chauves puisque les hommes ont beaucoup plus de testostérone mais ce n'est pas uniquement ça. Le vrai fond du problème, ce sont les récepteurs folliculaires du cheveu à la testostérone qui sont plus ou moins sensibles à la testostérone. C'est donc une question de récepteurs qu'on a génétiquement ou non qui sont plus sensibles chez certaines personnes à la testostérone circulante".