Coldplay revient avec un album live et un documentaire !

Avec le "Head full of dreams tour", Coldplay a tout simplement réalisé la troisième plus grande tournée de tous les temps en jouant devant 5,5 millions de fans à travers le monde !

C'était l'occasion pour le groupe de Chris Martin d'immortaliser cet événement avec la parution d'un film et d'un album live !

L'album a été enregistré le 15 novembre dernier à Buenos Aires lors du tout dernier concert de la tournée tandis que le film a été shooté une semaine plus tôt dans le stade de Sao Paulo !

Intitulé "Live in Buenos Aires / Live in Sao Paulo / A head full of dreams", le package paraîtra le 7/12 et comprendra également un film documentaire retraçant les 20 dernières années de la carrière du groupe !

Pour vous mettre l'eau à la bouche, découvrez-en un avant-goût avec la vidéo live de "Viva la Vida" à Sao Paulo ci-dessous !