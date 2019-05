Col&MacArthur : des montres qui honorent les temps forts de l'Histoire

Une rencontre avant tout



Col&MacArthur est une maison horlogère fondée par le Liégeois Sébastien Colen et Iain Wood-MacArthur, un horloger anglais, venu s'installer en Belgique il y a plusieurs années.



Etant arrivé à l'âge de la retraite et ayant servi près de 10 ans dans les Scots Guards de la garde royale britannique, Iain Wood a l'idée de créer une montre personnalisée pour son ancien régiment.

Afin d’allier son expérience au dynamisme de la jeunesse, il contacte HEC et rencontre par la suite Sébastien Colen, un jeune Liégeois ambitieux, très intéressé par l'idée. La société Col&MacArthur verra ainsi le jour en 2013.



Les débuts



Ils réalisent ensemble le design des montres pour les Scots Guards et démarrent la production en auto-financement. En 2014, des montres sont réalisées pour les six autres régiments de la garde royale britannique.

Début 2016, Sébastien Colen dépose une bonne fois pour toute ses valises en Belgique et décide de se lancer à 100% dans l’entrepreneuriat avec l'aide du VentureLab. Il y travaillera alors sa marque, son logo et son univers en mettant bien en exergue ses valeurs principales qui sont le maintien du patrimoine de l’humanité et la mise en valeur des grands Hommes qui jadis se sont distingués pour de nobles causes.



Les projets à succès de l'entreprise



L'un des plus gros projets de la société remonte l'an dernier, lors de la mise sur le marché d’une collection limitée liée à la commémoration des 100 ans de l’Armistice.

Suite au succès, Sébastien Colen décide de frapper encore plus fort et dévoile le 2 mai dernier la « Da Vinci 1519 ». Une montre a été créée pour honorer la mémoire de Léonard de Vinci, précisément 500 ans après la mort du génie italien, dans le cadre de l'exposition qui lui était consacrée au Musée de la Vie Wallonne de Liège.



La tête dans les étoiles



L'année 2019 ne fait que commencer pour Col&MacArthur. Pour fêter les 50 ans du premier pas de l'Homme sur la Lune, le jeune entrepreneur annonce le « lancement » d'un tout nouveau design à la hauteur de cet événement historique.

La surprise reste entière à ce sujet. Quoique... Le design ainsi qu'un indice sur le lancement vous sont dévoilés dans la vidéo complète de l'interview (cfr ci-dessous).

Pour toutes les autres infos concernant les montres Col&MacArthur, c'est ici.