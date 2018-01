Climoji, des emojis à l'heure du réchauffement climatique

Contraction de "climate change" et d'emoji, les climoji visent à sensibiliser les internautes au réchauffement climatique. Mis au point par deux artistes New Yorkaises, ils sont dès à présent disponibles sur iOS et Android.

"Les emojis sont utilisés pour annoter des sentiments, dans des communications courtes. Climoji agit comme un signifiant au sujet du changement climatique et offre de nouveaux signes pour exprimer le désespoir, l’espoir et la solidarité".

Voilà comment Marina Zurkow et Viniyata Pany, les deux artistes à l'origine du projet, présentent ces emojis un peu spéciaux. On y retrouve des poissons morts avec une bouteille en plastique dans l'estomac, des flammes qui sortent d'un robinet (conséquence de la pollution de l'eau au méthane), des icebergs qui fondent ou encore des ours polaires affamés.