Clean Beauty: l'appli pour détecter les produits cosmétiques controversés !

Savez-vous vraiment ce que contiennent vos produits de beauté ?

Combien d'entre nous prennent la peine de décortiquer les ingrédients qui s'affichent en tous petits caractères au dos d'un shampoing, d'une crème de soin, d'un savon, ... ? On ne sait généralement pas ce que contiennent nos cosmétiques. Il faut d'ailleurs être presque titulaire d'un master en chimie pour comprendre vraiment ce qui s’agglutinent dans nos produits. Il n’existe à ce jour aucune information claire et facilement accessible à la compréhension sur la composition des cosmétiques alors qu’une femme applique en moyenne quotidiennement plus de 100 ingrédients chimiques sur sa peau (cosmétiques, produits d’hygiène et de maquillage cumulés) selon officinea.fr - Décortiquer les étiquettes n'est pas une mince affaire !

Autorisés mais controversés...

De nombreux ingrédients autorisés par le Règlement Cosmétique Européen (qui régit entre autre les ingrédients interdits ou soumis à restrictions) sont aujourd’hui sujets à controverses au sein de la communauté scientifique internationale, perturbateurs endocriniens en tête.