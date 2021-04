Claudio Capéo en duo avec son idole Zucchero sur "Senza una donna"

Zucchero est au même titre que Paolo Conte, Umberto Tozzi, ou encore Eros Ramazzotti, une star de la chanson italienne. Sa voix grave et son timbre rugueux en ont fait un artiste à la signature vocale reconnaissable entre mille. Le rockeur italien est encore en grande forme à 65 ans, lui qui vient de sortir une réédition de son album D.O.C.

De passage en France pour sa promotion, il a notamment raconté à Pure Charts comment Senza una donna, enregistrée sur l’album Blue’s paru en 1987 et dont la version en duo avec Paul Young qui l’a rendu célèbre dans le monde entier fête ses 30 ans en 2021, n’a failli jamais voir le jour. "Au départ, je ne voulais pas la mettre sur mon album. C’est mon producteur de l’époque, Corrado Rustici, qui m’a dit : 'Si tu ne mets pas cette chanson, t’es un fou'. Pour lui, elle avait une mélodie internationale et c’est comme ça qu’il m’a convaincu". Il rencontre le chanteur britannique dont il était fan l’année suivante aux studios Olympic à Londres et les deux hommes décident de faire un duo sur Senza una donna. "On a laissé l’introduction en italien et après on s’est amusé, c’était très ludique. […] On n’avait rien : pas de clip, aucune promotion de prévue. La diffusion s’est faite grâce aux radios et en un mois, Senza una donna était numéro un partout dans le monde, y compris dans des pays tout à fait improbables comme la Corée du Sud, les Philippines, la Malaisie… Ça a soudé notre amitié".