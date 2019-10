Claudia : "Les gens sont jaloux, ils pourraient respecter la famille royale !"

C’est aujourd’hui que la princesse Elisabeth fête ses 18 ans. La fête de la future reine de Belgique fait la Une des journaux et sera retransmise en direct à la TV… C’est un événement important pour vous ?

Son destin est tout tracé : Elisabeth, qui fête ses 18 ans aujourd’hui, deviendra la reine des Belges lorsque son père abdiquera ou décédera. Son anniversaire est très médiatisé aussi bien dans les magazines hebdomadaires que les quotidiens de ce matin où elle est à la Une. Dès 10 heures, en TV, pour pourrez suivre en direct à la TV la fête organisée pour l’anniversaire de la princesse.

Les 18 ans d’Elisabeth, c’est un événement important pour vous ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, Claudia de Frasnes-lez-Anvaing apprécie cet événement : "C'est important pour moi, j'aime toute la famille royale. Je suis Française puis je suis venue en Belgique et j'ai toujours été bien accueillie. Je suis fière. C'est gentil de préparer une fête pour la princesse et les citoyens devraient être fiers de dire qu'elle va bientôt être reine. Les gens sont jaloux, ils pourraient respecter la famille royale ! C'est de la méchanceté. Elle est venue au monde en étant princesse et elle n'y peut rien. C'est comme si on gagnait au Loto, on n'y peut rien. Je lui souhaite tout le bonheur du monde".