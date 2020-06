Citadelle de Namur : une nouvelle visite guidée pour la reprise touristique

Depuis le 15 juin, les touristes peuvent à nouveau se promener sur les abords et dans les souterrains de la Citadelle de Namur. Au programme : visites guidées, promenades et même… une petite nouveauté.

Cette nouvelle visite guidée se déroule principalement à l’extérieur des remparts et propose un véritable "voyage à travers le temps" aux visiteurs en leur donnant accès à des lieux rarement ouverts au public, comme le jardin des deux Tours (d’inspirations médiévales), les puits ou les vestiges du logis des Comtes. Grâce aux guides, les participants en apprendront plus "sur l’allure du château au Moyen Age, ses défenses et ce qui le composait, mais aussi sur la vie que menaient ses habitants."

Veille de près de 2000 ans, la Citadelle de Namur témoigne de l’histoire militaire et civile de la ville depuis le Xe siècle et porte encore les traces du passage des Comte-de-Namur, qui y ont résidé au Moyen-Âge.

Elle a ensuite vu passer Napoléon – qui l’a surnommée "La termitière de l’Europe" – ainsi que Léopold II, qui en avait fait son "lieu de villégiature". Aujourd’hui, elle sert principalement de salle de réception branchée, de point de vue spectaculaire sur la ville et d’attraction touristique verdoyante.