Circuit en Inde du Nord et Rajasthan... La carte postale

On commence fort la saison d’été avec ce circuit en Inde qu’on vous offre avec notre partenaire BT Tours. Sarah nous raconte comment ça va se passer.

Ce circuit en Inde est l’un des best-sellers du tour-opérateur BT Tours. C’est vrai que l’Inde, qui est un pays magique (on va le découvrir toute la semaine), peut aussi être déroutant car très différent de notre culture. Donc le circuit organisé, où on s’occupe de tout à notre place, c’est une super formule pour découvrir ce pays, surtout que les circuits de BT Tours sont en français et que BT Tours s’occupe vraiment de tout, même de nous conduire à l’aéroport depuis la maison et de nous ramener à la maison au retour.

Dans ce circuit, on ne va pas découvrir tout le pays, ça mettrait trop longtemps… Puisque l’Inde est le 7e plus grand pays du monde. Du coup, ce circuit, de 14 jours tout de même, nous emmène dans le Nord, visiter principalement le Rajasthan, qui est l’Etat indien le plus riche au niveau culturel. C’est le pays des Maharadjas, ces souverains connus pour leur exubérance, qui ont régné sur différents royaumes (l’Inde était divisée en plusieurs royaumes) entre le 17e et le 20e siècle et qui ont laissé au Rajasthan d’incroyables palais, villes et forteresses, et cela dans des paysages très diversifiés, parfois luxuriants, parfois montagneux et arides et carrément désertiques, comme la ville de Jaisalmer, qu’on ira voir, et qui est en plein désert. Le circuit prévoit d’ailleurs une balade à dos de dromadaire dans le désert. Jaisalmer est surnommée la "ville jaune" pour ses paysages désertiques et ses monuments couleur miel.

Il y a d’autres villes aux surnoms colorés au Rajasthan, qu’on ira découvrir… Comme Udaipur, "la ville blanche", parce que les maisons et palais sont blancs, installés au bord de plusieurs lacs, qui valent aussi à la ville le surnom de Venise de l’Inde. La ville est encore appelée la ville des rooftops (des terrasses sur les toits, parce qu’il y en a beaucoup, où on peut manger et boire un verre avec vue sur le lac Pichola, sur lequel va faire une croisière, notamment pour voir le plus grand palais de maharadjah du Rajasthan, magnifique, au bord de l’eau. On ira aussi dans la "ville rose", Jaipur, capitale du Rajasthan, avec ici aussi de magnifiques palais et maisons, repeintes au 19e s. en rose, couleur de l’accueil, pour la visite du Prince de Galles, Albert.

Enfin, la Ville Bleue est au programme. Il s’agit de Jodhpur, dominée par une énorme forteresse et dont les façades des maisons sont bleues. C’était le signe qu’elles étaient habitées par des membres de la caste des brahmanes. Les brahmanes, dans l’hindouisme, étaient les prêtres, les professeurs, les hommes de loi ou de lettres... A Jodhpur, comme dans bon nombre d’endroits, on peut voir des singes (animaux sacrés, comme les vaches) déambuler de terrasse en terrasse à la recherche d’un casse-croûte à piquer. Et puis, en plus du Rajasthan, on va faire des incursions dans d’autres Etats de l’Inde du Nord: l’Etat de Delhi, pour visiter Delhi, la capitale de l’Inde (et notamment le mémorial de Ghandi, chef spirituel hindou et héros de l’Indépendance du pays en 1947), et dans l’Etat d’Uttar Pradesh pour découvrir le Taj Mahal. Et puis, au-delà des visites culturelles, de nombreuses expériences sont au programme, comme cette journée et cette nuit dans un village, à la rencontre des habitants, pour visiter l’école, s’initier à la préparation de la cuisine indienne, etc… Un voyage très riche donc.

