Circonférence : un spectacle pour enfants sur mesure

Circonférence propose des spectacles qui se déroulent pendant les périodes de cours et utilisent la matière donnée par le professeur comme base narrative.

Loïc Vanden Bemden, l’un des fondateurs, nous explique comment il a eu l’idée de créer des spectacles pédagogiques qui abordent une thématique de cours particulière.

A la fois comédien et ingénieur civil, il a toujours cherché la manière de mêler le milieu du spectacle et le milieu de la science, il s’est rendu compte que d’autres personnes étaient intéressées par le fait de pouvoir mélanger Art et Sciences. Le projet est parti de là.