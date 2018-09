Ciney : Axel, 30 ans, a été agressé parce qu'il est handicapé

Pour Aurélie, la soeur d'Axel, ce n'est pas un cas isolé : " C'est tout le temps, tous les jours. Des moqueries, des insultes et j'en passe. Des personnes de tous les âges, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. C'est invivable à la fois pour lui mais pour nous aussi... Son handicap est, avant tout, la chose qui fait en sorte que les gens se moquent. Il a des tocs apparents et c'est ce qui fait que les personnes jouent beaucoup là-dessus. Ceux qui ne le connaissent pas, peuvent en avoir peur ou être méchants parce qu'ils ne savent pas comment il est en dehors de tout ça ".

La police est au courant de la situation

La police a été prévenue par Aurélie : " La police est au courant bien évidemment et ils ont pris l'histoire très au sérieux. J'ai été en contact avec Monsieur le bourgmestre et j'attends d'avoir une suite. Je tiens à ajouter que ce nest pas valable que pour Axel. Il y a plein d'autres personnes qui sont atteintes de moqueries que ça soit des gens qui ont un handicap, qui ont des différences que ça soit au niveau du physique, de la taille, du poids, de la couleur et ce n'est plus possible ! La discrimination est présente partout que ça soit Ciney, Namur, Bruxelles,... Dans tous les pays, dans le monde entier ". Aujourd'hui, Axel ne reste pas chez lui : " Il sort pour lui, il considère qu'il n'a pas à se priver pour les autres. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher dans les jours à venir de sortir, d'aller boire un verre ou d'aller se promener mais il sortira toujours avec une crainte ".