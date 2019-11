Christophe : "Pendant un an, je n'ai pas réussi à lui parler... Je suis retourné vers elle parce que c'est mon papa !"

À Donceel, Pierre est devenue une femme après des dizaines d’opérations. Jugée et critiquée, elle précise ce matin qu’elle n’est pas un monstre. C’est nécessaire de le préciser ? Ce n’est pas accepté ?

Voilà maintenant 3 ans que Pierre, après un accident, a entamé les démarches pour devenir une femme. Toujours marié à son épouse, Pierre s’appelle maintenant officiellement Lise et a subi une dizaine d’opération pour arriver au bout de sa transformation. Si le couple parle ce matin dans La Meuse, c’est parce qu’ils expliquent être rejetés par beaucoup de monde, être victimes d’homophobie, avoir perdu contact avec plusieurs membres de leur famille. Lise précise même " je ne suis pas un monstre ".

Préciser qu’elle n’est pas un monstre après sa transformation, c’est nécessaire ? Ce n’est pas accepté ? C'est la question qu'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Le père de Christophe de Marche-en-Famenne a démarré une transition après ses 60 ans : "Mon papa s'appelait Pierre avant Marie-Pierre. J'ai traversé ça avec elle (...) Pendant un an, je n'ai pas réussi à parler à mon papa. Ce n'est pas que je le rejetais mais je me suis protégé parce que je n'arrivais pas à trouver ma place, je ne suis pas le fils d'une femme et d'une autre femme, je ne parvenais pas à m'identifier dans ce changement qu'il ou elle provoquait. Au final, j'ai eu besoin de temps pour me trouver et donc le message que je veux donner à Lise c'est : Communiquez ! Ne laissez pas les gens vous perturber plus que ça, les gens qui vous aiment reviendront et ça va fonctionner mais, au début, c'est compliqué. Je suis retourné vers lui parce que c'est mon papa, peu importe sa forme comme le disent mes enfants qui ont eu beaucoup plus facile que moi. Cela restera mon papa c'est la seule chose que je ne féminise pas, c'est tout. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est le changement qui fait peur. La différence est un élément de rejet et le changement un élément de repli et il faut trouver le juste milieu entre les deux. Lise a la chance de pouvoir compter sur son épouse. J'ai connu mon papa comme étant quelqu'un de très masculin et j'ai connu mon papa en larmes après sa transition. Je ne la reconnaissais plus, il ne m'a jamais parlé de suicide mais je sais qu'elle a énormément souffert de ça et je me suis rendu compte que mon amour était la seule chose qui pouvait faire du bien peu importe s'il était insuffisant, si je ne trouvais pas le bon mot ou si je n'arrivais pas à dire Marie-Pierre. Je me disais juste que c'est mon papa et qu'il faut que je sois là".