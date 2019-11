Christophe Maé et sa vie d'artiste dans le Tip Top!

Les gens ?

J'écris sur ce que je vis, je vois. C'est un hommage aux gens que je croise dans mes concerts, dans la rue, quand j'emmène mes gamins à l'école. Au final, nous sommes tous égaux, y'a pas une personne qui vaut mieux qu'une autre et la conclusion, c'est qu'au milieu de tout ça il y a nous deux, ma femme et moi. On se démerde, on fait ce qu'on peut. Pour être aimé. Pour être heureux.