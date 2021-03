Christian Quesada des "12 Coups de Midi" sorti de prison : Jean-Luc Reichmann réagit

Plus

Jean-Luc Reichmann a commenté la sortie de prison de l’ancien champion des 12 coups de midi, condamné pour corruption de mineures, détention et diffusion d’images pédopornographiques. Il y a des champions des 12 coups de midi qui ont évidemment touché le public comme Paul El Kharrat, autiste-asperger et ayant remporté plus de 150 victoires à 19 ans. D’autres ne resteront pas dans les mémoires pour leurs actions en dehors du célèbre jeu télévisé. On se souvient de Christian Quesada, 192 victoires en 2016, mais qui a ensuite été mis en examen en 2019 et condamné en avril 2020 à trois ans de prison ferme pour corruption de mineurs, détention et diffusion d’images pédopornographiques. Déjà condamné pour des faits similaires dans les années 2000, l’ancien champion a pu être libéré ce jeudi 25 mars. "Après deux ans passés au quartier d’isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quesada, 56 ans, vient d’être libéré. Il a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine" a expliqué ainsi le quotidien local Le Progrès.

"La justice a parlé, ce n’est plus mon histoire"

L’affaire avait fait les gros titres de la presse, l’homme ayant été très populaire après son passage dans l’émission Les Douze Coups de Midi de Jean-Luc Reichmann. L’animateur français, qui a récemment déploré le départ des Z’Amours, émission pour laquelle il a été le premier présentateur entre 1995 et 2000, avait été énervé et dégoûté du comportement de son ancien candidat lors de l’inculpation. Il a donc naturellement réagi à cette nouvelle dans les colonnes de Télé Star, mais préfère désormais aller de l’avant : "La justice a parlé et ce n’est plus mon histoire. Il a fallu que je prenne de la distance, ce que j’ai fait depuis longtemps". ►►► À lire aussi : Jean Dujardin balance sur "Un gars, une fille" : "C’était l’enfer" Celui qui joue d’ailleurs à l’écran le commandant Léo Matteï de la brigade des mineurs, explique aussi à l’hebdomadaire prévenir ses enfants sur les agissements des pédophiles déclarant ceci : "Les prédateurs s’immiscent dans le moindre espace. On ne sait jamais d’où ils peuvent surgir. Je l’ai vécu de plein fouet dans mon quotidien".

2 images © Franck Fife / AFP

Christian Quesada méconnaissable

Le journal Le Progrès raconte également que Christian Quesada aurait quitté son département de l’Ain et espère désormais "retrouver une vie plus anonyme, loin des médias" lui qui avait pourtant enchaîné les plateaux télévisés après son passage dans le jeu télévisé de TF1 et avait même publié son histoire dans un livre. L’ancien champion aurait donc radicalement changé de look ont raconté des témoins au quotidien régional français, portant désormais la barbe et des cheveux longs, ce qui lui aurait valu le diminutif de Robinson Crusoé par ses codétenus.

