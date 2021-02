Chris Hemsworth développe une musculature plus impressionnante que jamais pour le prochain film "Thor"

Chris Hemsworth, l’interprète du superhéros Thor dans les films Marvel, respire la grande forme. Pour coller un maximum à son personnage, l’acteur a développé une musculature des plus impressionnantes, au point que sa doublure, n’arrive même plus à le suivre.

Avec l’intention d’incarner un Thor "plus fort" que jamais, l’acteur australien Chris Hemsworth n’en finit pas d’impressionner ses fans. Multipliant les entraînements et suivant un régime alimentaire drastique, l’acteur en est venu au point de fatiguer sa doublure, qui n’arrive plus à suivre ses progrès fulgurants.

Alors que le personnage d’Hemsworth apparaissait pour la dernière fois dans le film Avengers : Endgame, déprimé, la barbe longue et la bedaine bien prononcée, il n’en sera rien pour le quatrième chapitre des aventures du dieu de la foudre. Thor : Love & Thunder, prévu dans les salles obscures à l’horizon 2022 si le calendrier n’est pas bousculé, mettra bel et bien en scène un superhéros revigoré et en pleine forme.

Chris Hemsworth a donc pris la tâche à cœur et développé son corps, déjà musclé au préalable, pour devenir une véritable machine. Bobby Holland Hanton, son cascadeur attitré, a de son côté confié qu’il ressentait maintenant une certaine pression pour réaliser les cascades de la star.

Au micro d’une radio australienne, le cascadeur de 33 ans avait déclaré : "Tout le monde se dit : "Wow, regardez la taille qu’il fait", mais je me dis : "Oui, c’est génial, mais moi aussi je dois faire cette taille-là maintenant". Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire : "Merci beaucoup, mec, ça va être encore plus dur cette fois-ci.""