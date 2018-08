Cher dévoile la reprise de "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)"

La chanteuse américaine vient de partager le premier extrait de son album de reprises d'Abba, quelques jours après la sortie de "Mamma Mia ! Here We Go Again", comédie musicale rythmée par les chansons du groupe scandinave.

Pour lancer les hostilités, l'interprète de "Believe" a dévoilé la reprise du titre cultissime "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Le morceau sera à retrouver sur "Dancing Queen" attendu pour le 28 septembre prochain. "Mamma Mia", "The Winner Takes It All" et "Dancing Queen" seront aussi de la partie.

Le dernier album de Cher "Closer to the Truth" est sorti en 2013.

Dans le film "Mamma Mia ! Here We Go Again" de Ol Parker, Cher campe le rôle de Ruby, la mère de Donna, interprétée par Meryl Streep.

Ecouter "GIMME! GIMME! GIMME! (A Man After Midnight)" de Cher sur YouTube :