Chassez des pokemon en nettoyant la planète !

C’est l’idée de Niantic, le développeur du jeux " Pokémons ". Ils vont organiser des missions nettoyage de la planète un peu partout sur le globe.



Pour réaliser ce projet, ils ont noué un partenariat avec 2 associations.

D’une part avec Mission Blue, une ONG dédiée à la protection des océans, ainsi qu’avec Playmob, une seconde association déjà connue pour faire des liens entre le monde du jeu vidéo et les œuvres de charité. Une idée commune : œuvrer ensemble pour chasser des Pokémons tout en faisant quelque chose de bien.

Quand et où ?

Cette action spéciale se tiendra le jour de la terre. Cette fameuse journée est célébrée depuis 1970 le 22 avril et est destinée à la sensibilisation et à la protection de l'environnement. Du coup, le développeur a choisi cette date pour mettre en avant différentes initiatives de nettoyage un peu partout dans le monde. Trente actions au total durant lesquels les joueurs se rassembleront dans des lieux proches de chez eux. C’est se sont surtout les endroits qui en "ont le plus besoin" comme les plages et les courts d’eaux qui ont été choisi.

Quels sont pays concernés ?

Douze pays sont concernés. La liste complète est à retrouver sur pokemongolive.com. Et figurez-vous que la Belgique en fait partie !

2 rendez-vous sont prévus :

Au Pont de la Dyle - Ottignies-Louvain-la-Neuve

Earth Day Cleanup - Oostende



Qui dit jeux, dit récompense ?



Le développeur a fait savoir que tous les dresseurs de Pokemon recevront un nouvel avatar ainsi que des bons en fonction du nombre de participants. Plus il y aura de participants, plus ils recevront de poussière d'étoiles.

Un joli coup de com’ et une belle initiative lancée par le développeur ! En attendant… Même si c’est un coup de com’ on s’en doute. Mais gardez à l’esprit que dresseur ou non, Journée de la terre ou non…

Il n’y a pas besoin de prétexte pour prendre de soin de nos océans et de nos cours d’eau !