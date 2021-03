Charlotte Moors dévoile son nouveau projet intitulé ALEXiE - Coup de projecteur sur une des... Elle s’appelle Charlotte Moors et a participé à la toute première édition de The Voice Belgique en 2012. Institutrice de formation, notre talentueuse chanteuse bruxelloise a décidé de s’accorder plus de temps pour s’impliquer dans sa passion: la chanson. La jeune chanteuse s'est associée au multi-instrumentiste Cédric Raymond pour former ALEXIE. ALEXiE est un projet de chanson française qui vise prioritairement à mettre en avant le texte, en douceur et simplicité. Le saviez-vous ? Une Alexie est une incapacité de reconnaître à la lecture les éléments du langage, clin d'oeil à ce projet où chaque chanson peut être interprétée de diverses façons afin que l'auditeur ou le public puisse s'identifier à l'histoire qu'elle raconte. Un duo tout en douceur et en équilibre Inspirée par les œuvres de Barbara, Maurane, Brel ou plus récemment Camélia Jordana et Juliette Armanet, Charlotte s’adonne à raconter l’amour sous toutes ses formes en essayant de viser l’intemporel et en utilisant un langage familier aux interprétations poétiques. “J’adore parler d’amour, c’est un sujet assez intemporel que l’on peut décliner sous toutes ses formes.” C’est en ces mots que Charlotte nous confie son adoration pour ce thème plein de chaleur humaine et de sensibilité. Et puis, il y a Cédric Raymond, un des meilleurs amis de Charlotte, multi-instrumentiste de talent qui baigne dans le jazz et la pop. Il compose les mélodies, harmonise, arrange et produit en se basant sur les textes. Il tente avec rigueur et sensibilité de traduire en musique chaque texte qu’il reçoit. Leur premier titre « Je t’aime pardon » est sorti ce 30 mars en fin de journée. Il raconte la tendresse du couple, la routine, l’angoisse du temps qui passe et les doutes qui animent les amoureux endeuillés face à une passion qui s’éteint. Envie d’en savoir plus ? Charlotte Moors était l’invitée de Bruxelles Matin ce mercredi dans la matinale radio de Vivacité. Elle nous raconte, toute en douceur, la naissance de ce projet et l’arrivée d’un prochain album.