Charlotte Foret et Matthew Irons reviennent sur leur victoire incontestée à " The Voice Belgique " !

Charlotte Foret - Le 8-9: l'invité - 24/04/2019 Charlotte Forêt, la gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique pour sa victoire hier soir! Au terme d'une lutte acharnée, c'est Charlotte qui s'est imposé(e) hier lors de la finale de The Voice! Comment a-t-elle vécu cette soirée ? Comment imagine-t-elle la suite de l'aventure ? Après une très courte nuit, la gagnante The Voice continue à fêter sa victoire dans le 8/9!