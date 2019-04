Charlotte est THE Voice Belgique saison 8 !

Cette saison 8 de The Voice Belgique s'est terminée en apothéose et c'est une finale haute en couleur que nous ont offert les 4 finalistes aux côtés d'invités de prestige: Jenifer, Pascal Obispo et Loic Nottet ! Une finale qui a été remportée par Charlotte, la finaliste de la team Matthew Irons.

Après avoir conquit les 4 coaches dès son Blind avec son interprétation d'un titre de Muse, Charlotte n'a cessé de confirmer son talent au fil des prestations...

C’est ensuite face à la voix aérienne de Sophie qu’elle se retrouve aux Duels. Envoûtante sur une chanson de Portishead, Matthew décide de l'emmener dans l'aventure des lives.

Chaque mardi, ses prestations sont attendues et très appréciées du public qui la sauve à chaque fois. Il faut dire que la jeune chanteuse est de plus en plus impressionnante ! Tantôt sur du Queen, tantôt en français sur du Eddy de Pretto, ou encore sur du Lady Gaga, Charlotte hypnotise l’audience à chacune de ses prestations.

Lors de la finale, elle "boucle la boucle" lors de sa dernière prestation en ré-interprétant le titre de son Blind. Le public et conquis et la sacre The Voice Belgique 2019.

Et nous sommes persuadés que ce n'est que le début d'une très belle aventure artistique qui l'attend !

Charlotte et Matthew Irons seront demain en interview dans le 8/9 pour débriefer cette magnifique aventure...

