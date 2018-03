Charlie Puth lève le voile sur un troisième titre de son nouvel album !

C'est assurément une des étoiles montantes de la scène américaine, Charlie Puth enchaîne les succès depuis sa découverte en 2015 avec "See you again" sur la bande originale de Fast & Furious 7 en compagnie de Wiz Khalifa.

Après le succès de son premier album "Nine track mind" en 2016 (disque d'or en Belgique), Charlie Puth annonce la parution de son deuxième effort solo "Voicenotes" le 11 mai !

Cet album est déjà porté par une poignée de singles, on en connaissait "Attention" et "How long", voici à présent "Done for me" qui est le troisième single à en être extrait.

On vous propose de découvrir "Done for me" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !