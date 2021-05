Charles en symbiose avec l'atmosphère de la Basilique de Koekelberg dans son live à la Fête de l'Iris

Son ascension est même fulgurante en 2021, au point d'être l'artiste belge désignée par la plateforme musicale Spotify pour représenter une playlist qui promeut l'égalité homme-femme. Cette nomination lui vaut une publicité géante sur le mythique Times Square de New York .

Lauréate de la saison 8 de The Voice Belgique, Charlotte Foret en a déjà accompli du chemin.

Charlotte Foret, 20 ans, a déjà tout d'une grande artiste. Chanter dans un lieu aussi symbolique et improbable que la Basilique de Koekelberg était donc un défi de taille, d'autant que ce lieux mystique captait particulièrement l'ambiance clair-obscur de son premier EP.

Accompagnée de deux musiciens Charles a balancé entre frénésie et douceur, digne de l'ambiance clair-obscur qui lui va si bien. Elle a ainsi sorti la Basilique Koekelberg de sa torpeur sur l'entraînant Far Gone, avant d'enchaîner les sauts d'octaves impressionnants sur Wasted Time.

La chanteuse a exprimé ensuite son talent vocal sur le berceur He Knows, proche de l'ambiance de London Grammar avec les doux accords de guitare pour presque seuls accompagnements.

L'artiste de 20 ans a terminé son set en faisant résonner ses envolées de notes dans l'édifice religieux sur le plaintif Without You, entourée par les beats du pad et les accords posés du clavier.