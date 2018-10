Chanter rendrait plus heureux !

Chanter rendrait les gens plus heureux et leurs permettrait ainsi de vivre plus longtemps.

Si vous faites partie de ces gens qui passent des heures en voiture pour aller au travail, peut-être devriez-vous vous mettre à pousser la chansonnette !

La musique, un moyen efficace pour éliminer le stress...

Écouter de la musique serait un moyen efficace pour réduire le stress en plus de permettre une meilleure productivité.

Si la musique aide à éliminer l’anxiété, chanter serait encore plus bénéfique, rapporte le Elite Daily. Cela vous permettrait de ressentir la musique à travers votre corps et ainsi de créer un sentiment de bonheur.

L’action de chanter serait bonne pour le cerveau et créerait un sentiment d’euphorie lié directement à la création d’endorphine (hormone du bonheur) et d’ocytocine (hormone qui diminue le stress).

Chanter aussi efficace que le yoga...

Une nouvelle étude des chercheurs de l’université du Gothenburg, en Suisse, a émis l’hypothèse que chanter en cœur avec d’autres individus permettrait une connexion si intense que même les battements du cœur adopteraient le même rythme.

"Chanter crée pratiquement le même effet sur le corps que les exercices de respiration de yoga. Cela permet de relaxer et il semblerait également qu’il y ait des effets positifs sur le cœur", explique le chercheur Björn Vickhoff.

Le secret d’une longue et heureuse vie !

Et comme si ce n’était pas assez, chanter pourrait également aider à renforcer le système immunitaire en diminuant le taux de cortisol.

Les universités de Harvard et de Yale ont également étudié les bienfaits du chant en 2008 et en auraient conclu que cela pourrait augmenter l’espérance de vie.

Bref, chanter serait probablement la clé du bonheur !