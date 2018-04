Chanter... C'est votre atout VIVACITE !

Chanter : c’est bon pour le moral et la santé ! Et si chanter régulièrement pouvait nous faire sentir libres, de bonne humeur et en pleine forme ? Figurez-vous que ce sont exactement les bénéfices apportés par le chant au quotidien… sans oublier la réduction du stress et de certains maux ou l’amélioration de votre respiration, pour ne citer qu’eux.

Pousser la chansonnette nous rend joyeux On ne le répétera jamais assez, le chant est une thérapie à part entière ! La musique et la chanson rendent heureux et sont un excellent moyen de décompression. Dans notre organisme, les vibrations créées par le chant sollicitent l'ensemble des cellules du corps. Ces cellules produisent ensuite des endomorphines, qui procurent aux chanteurs, une sensation de bonheur et de bien-être. La chanson, de manière générale, stimule également la mémoire et l'attention.

Chanter au quotidien améliore notre respiration Grâce aux vibrations dans votre corps provoquées par le chant, l'air est le principal élément à l'origine des sons. Pour chanter, il faut apprendre à bien respirer et bien contrôler son souffle... Ce qui n'est pas chose facile à y regarder de plus près. Lorsque vous chantez, la respiration débute dans le ventre et celle-ci fait fonctionner votre système respiratoire dans son ensemble, améliorant ainsi votre souffle. Ces techniques respiratoires vous permettent de respirer plus profondément et donc, d'améliorer votre respiration et vos capacités.

Le chant diminue notre stress Nous l'avons vu plus haut, le chant est source de bien-être. Chanter, parler fort, crier… autant d'actes de la vie quotidienne qui libèrent les émotions et les idées noires. Grâce à la respiration ventrale et à l'oxygénation du corps, les tensions s'apaisent dans l'organisme et elles permettent de réduire le stress de manière considérable. A lui tout seul, le chant est un antidépresseur naturel et vous aide, jour après jour, à gagner en détente et zénitude de manière considérable.

La chanson soulage notre corps Nous le savons, chanter au quotidien nécessite la mise en place de nombreux réflexes et exercices. Que ce soit dans la posture du corps à adopter ou dans l'expression du visage, la chanson sollicite différents organes et muscles du corps. A l'instar de la prise de nourriture, des études ont montré que la musique et le chant ont un effet positif sur le corps grâce à la dopamine lâchée par le cerveau. De plus, la pratique du chant a démontré à plusieurs reprises qu'elle permet de lutter efficacement contre la maladie et facilite la guérison grâce au travail d'écriture et de réflexion qu'elle nécessite.

Le chant redonne confiance en soi Chanter en public nécessite de vaincre le regard des autres. De fait, cela vous permet de vous surpasser et d'aller au-delà, le cas échéant, de votre timidité. Passés les éventuels moments de stress, de sensations de bouche sèche et de mains moites, chanter en public est libérateur pour tous et vous redonne confiance et estime de vous. Le chant vous aide à vous affirmer, tout simplement. Vous l'aurez compris, la chanson recèle de bienfaits pour notre corps comme pour notre esprit ! La pratique du chant est bénéfique à bien des égards et vous aide à surmonter les obstacles de la vie quotidienne tout en vous faisant plaisir. Pousser la chansonnette vous soulage de nombreux maux, physiques comme psychologiques et si vous n'avez jamais encore essayé de faire entrer le chant dans votre vie… il n'est jamais trop tard pour bien faire !