Chanson "russe" : USAUSSR - Yves Simon

Mes euromissiles sont pointés sur ta peau.

USA/USRR

Roja brillantine, scooter chromé, casino

USA/USRR

Mot à mot, bouche à bouche, dos à dos

USA/USRR

Cosmonaute astronaute, tout ça c'est pas ma faute.

USA/USRR

SS 10 ou est-ce 20, est-ce parking ou Pershing ?

USA/USRR

L'acteur série B joue avec l'as du KGB.

USA/USRR

Option zéro, j'ai froid j'ai plus d'fusées sur le dos.

USA/USRR USA/USRR est-ce bien nécessaire ?

Mes euromissiles sont toujours pointés sur ta peau.

USA/USRR

Impérialisme, un père des peuples.

USA/USRR

Les blocs débloquent, moi-même je n'me sens pas très bien.

USA/USRR

Androgan et Reapof, qui est in qui est off ?

USA/USRR

Elvis forever, Tchekhov for les trois sœurs.

USA/USRR

Guerre chaude ou guerre froide, un chaud et froid, j'suis malade.

USA/USRR

Mon euromissile vient d'entrer dans ta peau, oh ! oh !

USA/USRR