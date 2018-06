Chanson "russe" : La retraite de Russie - Serge Lama

Ce show retrace la vie de Napoléon, empereur des français de 1804 à 1815. Parmi les grandes batailles de Napoléon, il y a la conquête de la Russie en 1812. La grande bataille sera une grande défaite. Les troupes françaises s’embourbent dans la neige et le froid. Des 600 000 hommes au départ n’en restera que quelques milliers.

Tout le monde lui prédisait un échec cuisant. Il l’a joué non-stop durant 3-4 ans. Le million de spectateurs sera atteint lors des représentations au Québec. Le spectacle remportera d’ailleurs en 1987 la Victoire de la musique du show ayant rassemblé le plus de spectateurs.

Les paroles

Triste, triste colonne

Le vent souffle et la cloche sonne

Tombe, tombe

La neige en trombe

Fait une tombe

Blanche aux chevaux



Tristes, tristes s’enterrent

Les soldats de plomb de la Terre

Vivre, vivre

Vivre ou survivre

Statues de givre

Sous des manteaux



Triste, triste légende

L’armée d’hier n’est qu’une bande

D’ombres, d’ombres

De fuyards sombres

Qui ne s’encombrent

Plus des drapeaux



Triste, triste retraite

Tambour noir et sourde trompette

L’impériale

La bonne étoile

D’hier se voile

Sur ce troupeau