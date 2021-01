Chandeleur : savez-vous ce que représentent les crêpes et cette fête ? Faites le test

À l’occasion de la Chandeleur, VivaCité vous propose de tester vos connaissances dans ce quiz qui sent bon la pâte à crêpes.

Alors que l’estomac se remet à peine des fêtes de fin d’année, on enchaîne rapidement avec la Chandeleur et ses traditionnelles crêpes le 2 février. Un vrai régal pour les papilles mais comme pour beaucoup d’autres fêtes de notre calendrier, la Chandeleur comporte aussi son histoire et ses traditions.