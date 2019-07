Championnat de lancer de bouses de vache... Record à battre : 26 mètres !

Pour l’occasion, 500 excréments ont été collectés à l’aide de pelles avant d’être séchés puis stockés pour les besoins de l’épreuve. Un préparation minutieuse et sérieuse... La forme, le poids ne sont pas à négliger si l’on veut que le projectile aille le plus loin possible. Détail non négligeable, les galettes ayant séché, pas besoin de pince-nez. Le concours est garanti sans odeurs !

Une dimension écologique

Championnat de lancer de bouses de vache - © Tous droits réservés

Au delà du caractère marrant et fun des épreuves, ce championnat entend néanmoins véhiculer un message plus sérieux. Le but des organisateurs, c'est de parler de l’écologie et du développement durable à travers une dimension festive et par le biais du second degré.

Une manière ludique aussi de "réhabiliter la vache"... et contredire les voix qui affirment qu’en éradiquant les bovins, on émettra moins de C02. Selon les associations écologiques, les excréments des vaches sont aujourd’hui très utiles. Ils constituent un excellent engrais naturel qui mérite largement de remplacer les engrais d’origine pétrolière et ils peuvent également être utilisés comme combustible.