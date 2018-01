Cette séance photo "professionnelle" ratée fait le buzz !

Quelle ne fut pas la surprise de cette famille américaine lorsqu'elle a reçu les photos prises par une photographe professionnelle... Postées sur Facebook, les photos complètement ratées ont déjà été partagées plus de 367.000 fois !

Difficile à croire qu'il ne s'agit pas d'une blague en voyant les photos et pourtant... c'est loin d'en être une. Pam et Dave Zaring ont fait appel à une photographe "professionnelle" pour immortaliser leur journée au parc en compagnie de leurs enfants et la grand-mère des deux garçons. Le tout pour 250 dollars ! Malheureusement, la photographe n'était peut-être pas aussi professionnelle qu'elle le prétendait...

Le résultat est complètement raté ! Toute la famille ressemble en effet à des personnages tout droit sortis d'un dessin animé. "Je n'ai jamais autant ri de tout ma vie", a confié Pam en postant les photos sur son compte Facebook. Elle ajoute : "La photographe nous a dit que les ombres étaient particulièrement mauvaises en cette magnifique journée ensoleillée et que son professeur ne lui avait jamais appris à retoucher les photos."

Bon client, le couple n'a pas exigé à être remboursé mais a simplement demandé à la photographe de leur envoyer les photos non retouchées.