Cet artiste new-yorkais ne manque pas de chien !

Topher Brophy et son chien Rosenberg font sensation sur Instagram. L'artiste a pris pour habitude de prendre la pose avec son inséparable chien. Particularité : Topher et Rosenberg sont habillés pareils et les photos sont hilarantes !

Avant de devenir réellement papa en novembre dernier, Topher Borphy se décrivait comme le véritable père de son chien Rosenberg. Il faut dire que les deux ont quelques airs de ressemblance. Et cela même sans devoir s'habiller de la même façon !

L'histoire de l'artiste new-yorkais et de son chien a commencé en juin 2016. A l'époque, Topher Brophy traverse une passe difficile dans sa vie et réalise qu'il a besoin d'affection. Il adopte alors Rosenberg et commence très vite à prendre la pose avec lui. Le succès est au rendez-vous : le flegme de Rosenberg et leurs tenues similaires séduisent les internautes.

Aujourd'hui, le compte Instagram de Topher Brophy compte plus de 195.000 abonnés et chaque nouvelle photo collecte des milliers de likes. L'artiste utilise cette popularité pour envoyer des messages positifs et promouvoir des associations dont les leitmotivs sont la compassion, la tolérance et la durabilité. Il est d'ailleurs nominé pour décrocher le titre de l' "Instagrammer of the Year" !

On vous laisse admirer leurs portraits...