Ces produits cosmétiques issus de votre cuisine !

Il n'est nul besoin d'aller loin, d'en faire des tonnes et de se ruiner pour être belle. Sublimer votre beauté grâce à quelques aliments naturels sortis droit de votre réfrigérateur ou encore de vos placards, c'est le bon plan pour être la plus belle en ce miroir ! Rien de plus, rien de moins. Ces aliments sont vos meilleurs alliés au naturel pour autant qu'ils soient issus de l'agriculture biologique bien entendu ! Votre cuisine recèle de véritables trésors beauté, voici quelques astuces 100% naturelles dont vous deviendrez friandes... voir très gourmandes !

Le pamplemousse... En plus de son odeur d'agrume à tomber, le pamplemousse est un très bon fruit detox qui tonifie la peau, favorise sa régénération et apporte ses qualités antiseptiques. Si vous faites grise mine, vous pouvez unifier votre teint en récupérant le jus d'un pamplemousse pressé. Laissez-le reposer 10 minutes et appliquez cela sur une peau propre (ne rincez pas). Vous pouvez aussi l'utiliser comme un après-shampoing sur des cheveux gras et qui manquent de brillance.

La tomate... Elle contient bon nombre de vitamines, d'antioxydants et de minéraux qui lui permettent de purifier la peau (on ne connaît pas beaucoup mieux contre les points noirs), de désinfecter et d'éclaircir l'épiderme. Si votre peau est sensible, faites attention ! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la tomate est plus acide qu'un citron ! Faites-en des rondelles fines à déposer sur les zones qui en ont besoin (la zone T le plus souvent). Laissez agir une quinzaine de minutes.

Le marc de café... Ses usages sont multiples - notre utilisation préférée reste encore en gommage, ses petits grains sont parfaits pour cela. Vous pouvez en ajouter à votre gel douche ou en mélanger avec du miel pour votre visage. Insistez sur les zones les plus desséchées (coudes, pieds…), rincez à l'eau tiède et hydratez. Votre peau sera vraiment douce !

Le concombre... Il est riche en vitamines B6 et lutte contre les traits fatigués. Avec lui, la peau est lisse, fraîche et détendue grâce à un effet antistress. Il est aussi hydratant et gorgé d'eau. L'utilisation la plus classique est en rondelles fines posées sur le visage pendant 20 minutes. Si vous avez envie d'une lotion hydratante 100 % naturelle, vous pouvez le mélanger à 5 feuilles de menthe, 50 ml de lait et 2 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Mixez le tout et passez le mélange au tamis. C'est déjà prêt ! À garder au frigo pour un effet fraîcheur et une meilleure conservation.

L'oeuf... Le blanc d'œuf est un concentré de protéine qui fait une peau nette, régule le sébum et nettoie la peau. Appliquez le blanc sur votre visage et donnez 15 à 20 minutes à ce masque pour sécher puis rincez avec de l'eau tiède. Pour une peau grasse, vous pourrez le mélanger à du jus de citron au préalable (une cuillère à café).

Le miel... Le produit miracles et muti-usages également. Il est ultra apaisant pour la peau, vous pouvez en mélanger avec un bout de banane et une cuillère à soupe de yaourt nature ou grec. Appliquez ce masque et laissez-le poser environ 10 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Vous pouvez également en faire un bain moussant miel-vanille à l'odeur ultra réconfortante ou encore pour laver votre visage.

L'huile d'olive... Elle est concentrée en vitamine E et en polyphénols. On ne fait pas mieux contre le vieillissement de la peau. Cette huile permet d'hydrater, de nourrir et d'assouplir. Vous pouvez l'appliquer en couche fine sur les zones irritées de votre corps ou en mettre une peu sur vos cheveux et laisser poser une nuit (la veille de votre shampoing) pour les rendre plus vigoureux et en santé. Si vous avez du miel en poudre, vous pouvez les mélanger pour en faire un baume réconfortant. Enfin, si vous vous maquillez, sachez que vous tenez là un excellent démaquillant !

La fraise... Sa teneur en AHA permet de retirer les cellules mortes et d'aider le renouvellement cellulaire. Vous pouvez en couper une petite en deux et la passer sur votre visage pour faire un bon peeling. Laissez 5 minutes à ses acides pour pénétrer et rincez. Si vos cernes vous ennuient, vous pouvez aussi poser des lamelles fines sous vos yeux pendant 10 minutes. Après ces deux soins, n'oubliez pas d'hydrater.

La banane... Avec son potassium, elle agit contre les rides. Elle permet aussi de réguler les poussées de boutons. Vous pouvez réduire un morceau en purée et la poser sur votre peau pendant 20 minutes 2 à 3 fois par semaine. Si vous voulez plutôt traiter l'acné, frottez une peau de banane sur les zones touchées.

Le vinaigre de cidre... Il nettoie, nourrit, est astringent et resserre les pores de la peau. Vous pouvez en mélanger avec de l'eau pour obtenir une lotion démaquillante pour les produits pour le teint. Appliqué pur localement, il aide à assécher les boutons.