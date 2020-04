Ces huiles végétales qui nous protègent naturellement du soleil

Des protections naturelles s’offrent également à nous. Ce sont des huiles végétales très riches en antioxydant, en oméga et vitamines, elles sont extrêmement nourrissantes et peuvent nous protéger plus naturellement du soleil.

On ne le répétera jamais assez, se protéger du soleil et des UV est essentiel si l’on ne veut pas mettre à mal notre épiderme. La Belgique compte chaque année 41.169 nouveaux patients atteints d’un cancer de la peau ! C’est énorme et c’est donc tolérance zéro quant à notre éventuelle négligence face au soleil.

Les huiles végétales pour une protection naturelle contre les UV

Les Ultra Violet (UV) proviennent des rayons de soleil qui provoquent des dommages au niveau de l’épiderme. De ce fait une exposition trop prolongée de la peau engendre ainsi d’importants risques pour sa santé : vieillissement prématuré, brûlures et affections cutanées. Le moyen simple pour des bains de soleil en toute quiétude est donc de protéger sa peau et l’on peut opter pour des solutions naturelles telles que les huiles végétales, bio. Ces dernières regorgent en effet de tous les nutriments indispensables pour assurer une protection complète et efficace de l’épiderme selon naturafro.fr

- L’huile de germe de blé qui est très riche en vitamine E, mais contient également beaucoup de vitamines A, C et B. De plus, elle contient également un FPS (facteur de protection solaire) allant jusqu’à 20. Cette huile protège donc efficacement les cellules épidermiques. Et cerise sur le gâteau : l’huile de germe de blé est une huile de prédilection pour tous les types de peau.

- L’huile d’avocat offre une légère protection anti-UV avec un facteur de protection solaire de 15. Pour une exposition longue au soleil il est bien sûr préférable de choisir un huile à indice plus élevé. L''huile d’avocat est idéale pour tous types de peau : sèche, irritée ou normale.

- L’huile de chanvre qui présente d’excellentes propriétés protectrices pour l’épiderme, cela grâce à sa forte teneur en oméga 6 et 3. Elle lutte contre les brulures de la peau avec un facteur de Protection Solaire de 7. De plus, l’huile de chanvre convient aussi bien pour la protection des peaux sèches, que pour celle des peaux irritées, déshydratées ou matures.

Pour une exposition longue au soleil il est bien sûr préférable de choisir un huile à indice plus élevé. Il est recommandé de choisir un FPS d’au moins de 15.

- L 'huile de coco quant à elle est très nourissante, hydratante et représente un facteur de Protection solaire de 8, juste un peu plus que l’huile de Chanvre. Les plus grands avantages de l’huile de noix de coco comme un écran solaire sont qu’elle est : naturelle et pure, sans parabène ni nanoparticules, elle prévient de la déshydratation et soigne la peau sans bloquer les pores.

Les huiles végétales de macadamia, de ricin, de karité, de jojoba, d’amande douce ou encore d’argan voient leur indice protecteur fortement chuter – de l’ordre de 6 à 4. Elles sont à utiliser en dernier recours, si vous n’avez vraiment rien d’autre sous la main.