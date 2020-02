Ces épices aphrodisiaques qui pimenteront votre Saint-Valentin

La cannelle

Ces épices aphrodisiaques pour pimenter votre Saint-Valentin - © Natalia Klenova / EyeEm - Getty Images/EyeEm

La cannelle est l’épice aphrodisiaque la plus ancienne et dont l’usage remonte à la nuit des temps. Selon la légende, les filtres d’amour étaient préparés à base de cannelle. On l’utilise le plus souvent sous forme de bâtonnet ou en poudre en cuisine. Elle parfume parfaitement les plats salés ou sucrés, tout comme les gâteaux et les flans. Ses vertus toniques ne sont pas une légende !