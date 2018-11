Ces antibiotiques de bonne NATURE !

Juste retour aux sources pour booster notre capital santé !

D'antan, on avait recours à des remèdes naturels pour se protéger des infections et des maladies.Mais ça... c'était AVANT !... Bien avant le développement des antibiotiques pharmaceutiques développés dans les années 1940, il y avait ces nutriments, ces plantes, ces herbes, les remèdes de grand-mère qui aidaient à se prémunir des infections et petits bobos du quotidien.

Actuellement , la sur-utilisation des antibiotiques a atteint des sommets. Résultat: des bactéries résistantes aux médicaments, des " super-bactéries " qui évoluent trop vite pour que les scientifiques parviennent à les combattre.

Retour aux sources...

Et si on prenait notre bien en urgence ? La santé au naturel, c'est bien de cela dont il s'agit. Nombreux sont les adeptes de ces Elixirs que nous offrent la nature et qui boostent notre capital santé. Les vertus médicinales des plantes sont infinies, nos ancêtres l'avaient bien compris. Nous nous sommes peu à peu éloignés de ces usages si bénéfiques pour notre santé au "profit" des pilules chimiques avalées en un geste mais c'est un juste retour aux sources qu'on vous propose pour plus de Vivacité !

Ces antibiotiques au naturel...

L'huile de coco extra vierge

On ne peut venir à bout de tous les bienfaits de l’huile de coco. Elle a des propriétés naturelles antifongiques et antimicrobiennes et est riche en antioxydants que vous ne pouvez trouver nulle-part ailleurs dans la nature.

Utilisez-la pour stimuler votre système immunitaire, équilibrer votre thyroïde, votre cholestérol et niveaux de sucre sanguin, et même pour améliorer les fonctions cérébrales. L’huile de coco est l’un des cadeaux les plus polyvalents et uniques de Mère Nature. Incorporez une cuillère dans votre boisson du matin pour l’énergie supplémentaire et la clarté de votre cerveau toute la journée.

Le Vinaigre de cidre

Les avantages sont considérables de la prise quotidienne de vinaigre de cidre. Il a des propriétés antibiotiques et antiseptiques, optimise l’alcalinisation naturelle de votre système et peut vous aider pour la gestion de votre poids, réduire le cholestérol et diminue le risque de cancer.

Le Miel

Le must du must... Les Romains utilisaient le miel sur le champ de bataille pour soigner les blessures et prévenir l’infection. Des civilisations du monde entier continuent à considérer le miel comme l’un des meilleurs antibiotiques naturels, antimicrobien, anti-inflammatoire, antiseptique, et connu de l’homme depuis des milliers d’années.

Il a été prouvé que le miel Manuka de Nouvelle-Zélande a les plus hauts niveaux d’antioxydants et de pouvoirs curatifs. Une enzyme présente dans le miel libère du peroxyde d’hydrogène. Ce processus aide votre corps à combattre l’infection et empêche la croissance des bactéries. Apaisant pour le système digestif, le miel élimine les toxines du sang et aide votre foie à fonctionner plus efficacement.

Pour un grand coup de pouce au système immunitaire, envisager de combiner le miel avec de la cannelle pour renforcer vos globules blancs. Le miel biologique cru est la meilleure option car la plupart des méthodes de pasteurisation tuent les effets antioxydants.

L'Origan et l'huile d’origan

Au-delà de ses propriétés antibactériennes, l’origan peut aider à la digestion et aider à la perte de poids. Il a été prouvé qu’une huile qui se trouve dans l’origan; le CARVACROL lutte contre la bactérie qui peut conduire à des infections. Elle traite les infections digestives.

Le Curcuma

Cette épice est non seulement riche en couleur et en saveur, mais elle protège également votre corps. Le curcuma est un excellent choix pour lutter contre les bactéries. Mélanger du curcuma et du miel pour en faire ainsi une pâte à appliquer directement sur la peau qui retrouvera tout son éclat de jeunesse et sa texture de perfection !

L'Ail

L'ail a des vertus médicinales très puissantes. Il peut combattre des infections simples comme le rhume, évacuant les germes avant de leur laisser une chance de perturber votre vie! En utilisant l’allicine qu’il contient, l’ail protège contre les levures, les parasites, les bactéries et plus encore. Si vous cherchez un moyen simple de vivre en meilleure santé, ajoutez davantage d’ail à votre alimentation.

Le Chou... C'est chou !

On trouve des composés soufrés dans le chou – celui-ci fait partie de l’ancienne dénomination des crucifères, incluant le brocoli et le chou kale – qui ont été prouvés efficaces pour lutter contre le cancer.

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est la quantité de vitamine C que l’on trouve dans cet aliment. Une tasse procure 75 % de ce dont vous avez besoin chaque jour ! Il est naturellement antibactérien. Vous pouvez en manger cru, râpé ou en " lanières " dans votre salade, comme plat d’accompagnement, en faire un " wrap " (ou un sandwich), ou boire un jus de chou frais (avec une pomme ou du miel pour adoucir le goût). C’est un excellent moyen pour améliorer la digestion, prévenir les maladies et même contrôler votre poids.

... Voici quelques ingrédients miracles pour chouchouter votre capital santé mais il en est tant d'autres. Offrez-vous une balade découverte de ces plantes comestibles et médicinales, franchissez la porte d'un herboriste, remettez de la vie saine en vos assiettes et profitez ainsi pleinement de la vie, de la santé... au naturel.