Ces 10 produits interdits à l' AVENIR !

Enquêtes, sondages, urgence écologique et sanitaire, de plus en plus de produits et objets du quotidien font l’objet de polémiques quant à leur composition et leurs effets dévastateurs, aussi bien sur l’homme que sur la planète. C’est pourquoi certains objets que l’on avait jusque là l’habitude de voir pourraient bien disparaître d’ici 2020 et appartenir à l’Histoire.



Mais pourquoi attendre 2020 si ces objets nuisent à notre santé ? L'une des bonnes résolutions de l'année ne serait-elle pas de prendre les devants et de supprimer sur le champ tous ces produits de notre quotidien ? Parce que OUI, il est des solutions, des alternatives à mettre en place. Soyez inventifs, soyez futiles, soyez de divins créateurs de votre Bien-Etre et vous serez de par là même un fervent protecteur de notre Dame Nature. Parce qu'on le vaut bien non ?... Et parce qu'il est des solutions !

Voici le top du "bien"... "pas bien" ...