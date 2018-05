Cerveau : quelles familles d'aliments pour bien vieillir?

Une étude hollandaise établit un lien entre une alimentation riche en légumes, fruits, noix et poisson et un volume cérébral plus élevé, un indicateur connu de fonctions cognitives en bonne santé.

L'étude, publiée dans la revue Neurology, s'est intéressée au régime alimentaire de 4.213 individus âgés en moyenne de 66 ans qui n'avaient pas de signes de démence et a étudié ses effets sur le cerveau.

Pour ce faire, les participants ont complété un questionnaire répertoriant leurs habitudes de consommation parmi 400 aliments au cours du mois précédent. La qualité nutritionnelle de leur régime a été évaluée individuellement selon un score de zéro à 14.

En effectuant des imageries par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont constaté un volume cérébral plus important chez les participants qui avaient le meilleur régime nutritionnel à base de légumes, de fruits, de noix, de céréales complètes, de produits laitiers et de poisson et peu de boissons sucrées. D'autres facteurs pouvant influencer la taille du cerveau comme l'hypertension, le tabagisme et l'activité physique ont été pris en compte, précise l'étude.

Deux millilitres de plus de volume cérébral total en moyenne ont été trouvés chez ces derniers par rapport à ceux qui avaient un autre type de régime. En comparaison, un volume cérébral de 3.6 millilitres plus petit équivaut à un an de vieillissement, explique l'étude.

"On a montré lors d'études précédentes que les gens qui avaient un plus grand volume cérébral avaient de meilleures capacités cognitives, donc les initiatives qui aident à améliorer la qualité du régime alimentaire peuvent être une bonne stratégie pour maintenir les fonctions cognitives chez les personnes âgées, explique Meike W. Vernooij, chercheur au centre médical Érasme à Rotterdam aux Pays-Bas.

Les auteurs de l'étude ont également évalué le régime méditerranéen sur la santé du cerveau. Celui-ci composé de fruits, légumes, oléagineux et les céréales complètes (riz, sarrasin, quinoa,...) a montré les mêmes bienfaits chez les participants à l'étude.

Le docteur Vernooij explique "qu'il y a beaucoup d'interactions complexes qui peuvent se produire entre des composants alimentaires différents et des substances nutritives. Selon notre recherche, les gens qui ont consommé une combinaison de produits alimentaires plus sains avaient des plus grands volumes tissulaires cérébraux".

