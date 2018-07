Ce youtubeur va vous faire aimer l'histoire et la géographie

Sa vidéo la plus “likée“ et partagée retrace l’histoire des rois de France. Elle a été vue plus de 1 200 000 fois. Avec sa chaîne “Doc Seven“, William Van de Walle essaie de redonner goût à des matières comme l’histoire, la géographie ou encore la géopolitique.

Joindre l’utile à l’agréable...

Des millions de vues en parlant d’histoire, de géographie ou encore de géopolitique, le tout avec un angle insolite… C’est ce que fait William Van de Walle sur sa chaîne YouTube Doc Seven.

Son but ? Redonner goût à des matières que certains élèves, parfois en décrochage, laissent de côté. "On se dit qu’on fait une chose bien parce qu’on a réussit à intéresser des gens à quelque chose qui ne les intéressait pas", explique-t-il.

Le Youtubeur en est persuadé : Internet est un très bon outil pour s’adresser aux jeunes. "Les médias traditionnels, que ce soit la télé, la radio, la presse… sont très éloignés pour eux". Pour Van de Walle, il y a davantage de proximité sur des supports comme YouTube. "Un youtubeur, il te tutoie, il est dans sa chambre, comme toi".

Avoir un semblant d’ami en face de soi donnerait donc plus envie d’écouter, selon lui.

Pas le droit à l’erreur

Mais attention, derrière l’amusement et le ludique, il y a le sérieux. Chaque information doit être minutieusement vérifiée. Sur Doc Seven, l’inexactitude et le quiproquo n’ont pas leur place. "Moi, pour une vidéo, ça peut aller jusqu’à 50 heures de recherches partout, que ce soit dans des bouquins mais surtout sur Internet", explique William Van de Walle. Pour assurer encore plus de fiabilité, le youtubeur envoie ses vidéos à des professionnels, comme un professeur d’histoire, par exemple.