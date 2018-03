Ce week-end, ce sera une heure en moins dormir !

On change les heures... Samedi à deux heures du mat, il sera trois heures !

Le changement d'heure d'été a lieu chaque année le dernier dimanche du mois de mars, et non le dernier week-end. C'est pour cette raison qu'il aura effet ce dimanche 25 mars et non pas celui du 1er avril. C'est à 2h du matin pétantes que les aiguilles de nos horloges passeront directement à 3h du matin, et oui une heure de dodo en moins mais une heure de clarté gagnée !

La norme c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver finalement ?

Le principe du changement d'heure en Belgique est d'abord basé sur le passage à l'heure d'été. En effet, quand le premier changement d'heure tel qu'on le connait aujourd'hui est instauré, en mars 1976, c'est bien pour créer un décalage, en été, avec l'heure initiale. Le changement d'heure d'hiver n'est donc, en soit, qu'un "retour à la normale".

L'objectif du changement d'heure avancé par les autorités est simple : faire mieux correspondre les horaires d'activité avec les horaires d'ensoleillement afin de limiter les dépenses d'éclairage artificiel en profitant de 60 minutes supplémentaires de jour en fin d'après-midi ou en soirée en été. En effet, le passage à l'heure d'été a des conséquences sur l'heure de lever et de coucher du soleil. L'astre apparaît plus tard aux petites heures du matin. En revanche, il disparaît à l'ouest 60 minutes plus tard. Ce décalage permet donc, selon les partisans du changement d'heure, de mieux faire coïncider les heures d'éclairage naturel et les habitudes de consommation des citoyens en jouant sur la luminosité en soirée. C'est bien cet argument qui a participé à la mise en place du changement d'heure tel que nous le connaissons aujourd'hui.