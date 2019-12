Ce baume vous emmènera tout en douceur dans les bras de Morphée

Plus

Un doux remède pour des nuits paisibles, ça vous dit ? Le changement de saison, la nouvelle lune, l’anxiété, le stress, les tracas du quotidien,… Toutes ces choses peuvent avoir des effets négatifs sur votre santé surtout si se relaxer n’est pas votre point fort et en vient à saboter vos nuits. Un sommeil agité, un sommeil très peu réparateur, une nuit chahutée et pourtant vous voilà déjà à l’aube d’une nouvelle journée qui perpétue ce cycle infernal et incessant d’anxiété, de fatigue accumulée, de stress. Nous avons une solution pour vous ! Un remède qui fera partie de vos rituels du soir et qui vous conduira tout en douceur dans les bras de Morphée pour une nuit des plus douce qui soit. Le produit miracle : un baume de nuit… On vous offre la recette, c’est cadeau :

Les quelques ingrédients nécessaires pour la préparation de ce baume : - 20 gr d'huile de coco - 3 grammes de cire d'abeille - 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix (Lavandin Super, marjolaine, mandarine, verveine citronnée, néroli, angélique, bergamote). Optez pour l'une d'elles selon votre inspiration… Elle sera du meilleur conseil. L'HE de mandarine est un puissant calmant, elle favorise le sommeil et est relaxante. Son parfum est de saison, il est doux, rond-apaisant. Le lavandin super est un décontractant musculaire, un antispasmodique puissant. La marjolaine a une activité calmante du système nerveux central,… Chacune de ces huiles a leur spécificité et contribue à leur façon à votre endormissement. Elles sont d'ailleurs toutes reconnues pour leurs pouvoirs calmants et relaxants. Vous pouvez aussi réaliser plusieurs baumes pour varier les plaisirs d'un soir à l'autre. Soyez toutefois attentif (ve) à bien respecter les dosages conseillés, les HE sont à haute concentration, elles sont très puissantes – il importe de respecter les quantités indiquées. (Eviter en cas de grossesse et d'allaitement) – N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin.

Votre choix est fait, vous savez quelle huile essentielle vous emmènera dans les bras de Morphée ? Très bien… Allons-y pour la confection de ce baume. - Placez l'huile de coco et la cire d'abeille dans un récipient et faites chauffer au bain-marie - Mélanger afin d'obtenir une texture homogène - Sortez votre récipient du bain-marie, ajoutez l'HE et mélangez doucement - Avant que le tout ne durcisse, versez rapidement la préparation dans un contenant de votre choix que vous aurez pris soin de stériliser au préalable. Laissez durcir le baume avant de refermer le contenant.

Votre "do it myself" est ainsi prêt ! Vous voilà paré d'un bel élixir pour passer de merveilleuses nuits calmes et paisibles. Avant d'aller vous coucher (une demi-heure minimum) appliquez une couche de ce baume sur votre nuque, vos poignets, votre plexus solaire ainsi que sur la plante de vos pieds. L'effet relaxant sera au rendez-vous. Pour encore plus de relaxation, n'hésitez pas à demander à votre chéri(e) de vous l'appliquer.

Bonne nuit !