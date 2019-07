Ce 4 juillet - soirée événementielle avec 3 documentaires placés sous le signe de la passion du Tour de France.

Cet été, Bruxelles accueille pour la 11 ème fois le Tour de France. Cet incontournable du sport fait vibrer le coeur des passionnés de cyclisme mais aussi toute la Belgique : la RTBF, partenaire difèle du TOur sea au coeur de l'événement pour partager toute l'actualité du Graznd Départ et les 21 étapes. Cette édition du Tour célèbre les 100 ans du maillot jaune et les 50 ans de la première victoire de Eddy Merckx, quintuple vainqueur de la Grande Boucle.

La Une télé, Auvio, RTBF Sport et Vivacité... On est tous "COMPLETEMENT TOUR" !

Sur Vivacité, on ne manquera rien de la course avec les commentaires de Samuel GRULOIS et les consultants Rik VERBRUGGHE ou Frédéric AMORISON. Toute la journée, les dernières infos sur l'étape et les coureurs, la vie des coulisses ou la découverte des régions traversées avec Jérôme HELGUERS et Lise BURION. Sans louper l'arrivée en direct et en intégralité !

Et chaque jour à 18h, COMPLETEMENT TOUR debriefe de l'étape du jour avec les auditeurs.

Cette 106e édition est à suivre chaque jour en direct des 21 étapes, en télévision sur LA UNE et sur AUVIO. Au-delà de l'aspect sportif qui passionne de nombreux amateurs de cyclisme, le Tour de France offre un fantastique panorama touristique. A travers le parcours des 21 étapes, on re-(découvre) nos plus belles régions et celles de France. La course en images est à suivre au quotidien sur la Une et sur Auvio, avec les commentaires de Rodrigo BEENKENS et Cyril SAUGRAIN.

Le 4 juillet, La UNE propose aussi une soirée événementielle avec 3 documentaires placés sous le signe de la passion du Tour de France !