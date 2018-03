Ce 20 mars, ça fleure bon le printemps ! Et pourquoi pas le 21 ?

Ce mardi 20 mars à 17h15, c'est le printemps !

Alors que la date communément admise pour le début du printemps correspond au 21 mars, cette année, ce sera le 20, soit ce mardi. Mais pourquoi ?

Dans notre imaginaire, les saisons changent le 21 : en juin l'été, en septembre pour l'automne, en décembre pour l'hiver et en mars pour le printemps. La date du 21 mars est joliment associée au retour des hirondelles !

Est-ce exceptionnel ? Non, car depuis 2008 et jusqu'en 2043, le retour des beaux jours - du point de vue de notre calendrier - est bien calé au 20 mars.

Une histoire d'équinoxe

La date du printemps correspond à celle de l'équinoxe... Ce moment où le soleil est pile au zénith sur l'équateur terrestre, quand le jour et la nuit ont exactement la même durée. Cela arrive deux fois dans l'année : l'équinoxe d'automne en septembre et l'équinoxe de printemps en mars. Cette année, ce sera donc le 20 mars et non le 21. D'ailleurs, l'automne est calé en 2018 au 23 septembre (et non au 21). En revanche, les dates de solstice d'été et d'hiver ne bougent jamais, bien arrimées au 21 juin et au 21 décembre.

Ceci explique cela...

Mais pourquoi ça change ? Car notre calendrier grégorien, instauré en 1582, est basé sur 365 jours. Or, la terre tourne autour du soleil en 365,2422 jours, soit la durée d'une année astronomique. Les années bissextiles permettent de rajouter une journée tous les quatre ans, ce qui donne une moyenne de 365,25 jours. Cette compensation étant un peu trop forte, l'équinoxe tombe un jour plus tôt toutes les 130 années en moyenne. En 2044, il interviendra même un 19 mars !

Et quoi qu'il en soit, à tous et à chacun en particulier, nous vous souhaitons une merveilleuse journée lumineuse et printanière !